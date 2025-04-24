Захарова обвинила Зеленского в срыве переговоров по Украине в Лондоне

Консультации по Украине в Лондоне сорвались из-за президента Украины Владимира Зеленского, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В МИД РФ рассматривают случившееся как подтверждение того, что в Киеве хотят любой ценой сорвать мирный процесс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Если называть вещи своими именами, Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций, убедительно подтвердив намерение Банковой любой ценой торпедировать наметившийся мирный процесс»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

По словам дипломата, ровно так же Киев поступал с Минскими соглашениями, пасхальным перемирием, мораторием на удары по энергообъектам и мирными переговорами в Стамбуле.

23 апреля в Лондоне должна была пройти встреча делегаций США, европейских стран и Украины, где, по данным американских СМИ, планировалось согласовать предварительный план украинского урегулирования. Однако за сутки до переговоров госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф отменили поездки в Лондон, после чего их примеру последовали главы МИД Франции, Германии и Великобритании. Из-за отказа министров участвовать в переговорах встреча состоялась на уровне экспертов. Президент США Дональд Трамп по ее итогам заявил, что переговоры прошли хорошо.

План США о мирном разрешении конфликта помимо признания принадлежности Крыма РФ также включает требование России об отказе Украины от членства в НАТО. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, не дожидаясь переговоров, публично отверг содержащееся в мирном плане Дональда Трампа предложение признать Крым российским и выдвинул ультиматум России, потребовав от нее полного прекращения огня.

Подробности — в материале «Украина в лондонском тумане».

Анастасия Домбицкая