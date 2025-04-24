МИД РФ заявил о недоговороспособности Киева из-за отказа признать статус Крыма

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе признать Крым российской территорией. Это демонстрирует недоговороспособность украинских властей, заявила госпожа Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Подобный шизофренический подход киевского режима вновь показал абсолютную недоговороспособность, безответственность, стремление продолжать эту бойню до последнего украинца, не считаясь ни с какими жертвами»,— сказала представитель дипломатического ведомства на брифинге.

Мария Захарова отметила, что Владимир Зеленский сорвал переговоры в Лондоне по урегулированию на Украине. Тем самым Киев подтвердил курс на подрыв начавшегося мирного процесса.

23 апреля делегации Украины, США и Европы должны были обсудить в Лондоне план США по мирному разрешению конфликта. Он предполагает признание Украиной принадлежности Крыма РФ, а также включает требование России об отказе Украины от членства в НАТО. Власти Украины публично отвергли возможность отказа от претензий на Крым.

Из-за отказа нескольких участников встреча в Лондоне состоялась на уровне экспертов. По данным Reuters, переговоры на уровне министров сорвались из-за отказа Киева обсуждать территории. Президент США Дональд Трамп заявил, что консультации прошли хорошо.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украина в лондонском тумане».

Елизавета Шмакова