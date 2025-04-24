Суд в Екатеринбурге взыскал 30,1 млрд рублей с экс-главы РЖД и его советника

Октябрьский районный суд Екатеринбурга по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в пользу государства 30,1 млрд руб. с бывшего вице-президента РЖД Салмана Бабаева, его советника Алексея Тайчера и других ответчиков. Как передает «Ъ», эти деньги они получили в результате коррупционных действий. Заседание прошло 23 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, в собственность страны изъяты 12 компаний группы «Вектор Рейл» стоимостью более 242 млрд руб., из них пять занимаются железнодорожными грузоперевозками, пять — лизинговыми услугами, две управляют коммерческими структурами холдинга. При этом предприятия являются одними из лидеров на рынке железнодорожных перевозок сжиженного газа.

Ранее в отношении АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК) из Свердловской области генпрокуратура России подала иск из-за нарушений законодательства о противодействии коррупции в деятельности должностных лиц госкомпании, а также ее дочерних структур, «имеющих стратегическое значение для страны».

Иск основан на выявленных нарушениях, связанных с установлением контроля над АО ФГК гражданином Израиля и резидентом Великобритании Алексеем Тайчером. По данным прокуратуры, в 2015 году господин Тайчер занял пост генерального директора и члена совета директоров компании при поддержке тогдашнего вице-президента РЖД Салмана Бабаева, чьим советником был ранее Алексей Тайчер. Прокуратура считает, что господин Бабаев способствовал его назначению на руководящие должности в РЖД и дочерних структурах. Господин Тайчер проработал в ФГК до 2018 года и еще год занимал пост советника гендиректора-предправления ОАО РЖД.