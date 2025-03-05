Генпрокуратура выявила у экс-руководства уральской ФГК коррупционные нарушения

В отношении АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК) из Свердловской области генпрокуратура России подала иск из-за нарушений законодательства о противодействии коррупции в деятельности должностных лиц госкомпании, а также ее дочерних структур, «имеющих стратегическое значение для страны», передает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Тайчер

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Алексей Тайчер

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Иск основан на выявленных нарушениях, связанных с установлением контроля над АО ФГК гражданином Израиля и резидентом Великобритании Алексеем Тайчером. По данным прокуратуры, в 2015 году господин Тайчер занял пост генерального директора и члена совета директоров компании при поддержке тогдашнего вице-президента РЖД Салмана Бабаева, чьим советником был ранее Алексей Тайчер. Прокуратура считает, что господин Бабаев способствовал его назначению на руководящие должности в РЖД и дочерних структурах. Господин Тайчер проработал в ФГК до 2018 года и еще год занимал пост советника гендиректора-предправления ОАО РЖД.

Сейчас Генпрокуратура требует от них обоих (а также от сыновей Салмана Бабаева) более 30 млрд руб. за совершение невыгодных для государства сделок и незаконного личного обогащения во время своей работы в РЖД, арестовав принадлежащие им акции АО «Вектор Рейл» и ее дочерних структур.

По данным ведомства, уставный капитал АО ФГК превышает 87 млрд руб., а активы включают более 134 тыс. единиц подвижного состава, что позволяет государству обеспечивать грузоперевозки и сдерживать рост тарифов частных операторов.

ФГК была создана 2010 году в Свердловской области, принадлежит РЖД. Компания является крупнейшим в России грузовым железнодорожным оператором, предоставляющим транспортные услуги предприятиям топливно-энергетического комплекса, металлургической, строительной и сельскохозяйственной отраслей промышленности по всей стране.