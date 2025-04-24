Красноярское заксобрание утвердило переход на одноуровневую модель МСУ

Законодательное собрание Красноярского края приняло в первом чтении законопроект о территориальной организации местного самоуправления (МСУ). Сессия регионального парламента проходит 24 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бурмистров, Коммерсантъ Фото: Андрей Бурмистров, Коммерсантъ

Законопроект, как писал «Ъ-Сибирь», был внесен губернатором Михаилом Котюковым. Он предполагает переход на одноуровневую систему местного самоуправление, то есть ликвидацию муниципалитетов на сельском и поселковом уровнях. Кроме того, в Красноярском крае будут ликвидированы путем слияния с соседними ряд районов. Согласно одному из положений законопроекта, право на выдвижение кандидатов на пост главы муниципального образования будет только у губернатора.

В первом чтении законопроект «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае» поддержали 35 депутатов. Семь парламентариев проголосовали против.

Валерий Лавский