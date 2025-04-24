Президент США Дональд Трамп избежал прямого ответа на вопрос о признании Крыма российским. Он заявил журналистам, что просто хочет, «чтобы конфликт закончился». Признание Украиной полуострова частью РФ является одним из условий мирного плана, представленного США.

Ранее предполагалось, что на встрече в Лондоне, 23 апреля, делегации Украины, США и Европы обсудят предложенный Соединенными Штатами план о мирном решении конфликта. Кроме признания принадлежности Крыма РФ, он также включает требование России об отказе Украины от членства в НАТО. До начала переговоров власти Украины публично отвергли возможность отказа от Крыма.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Штаты включили режим форсажа».