Глава сельского поселения и двое белгородцев пострадали при воздушной атаке

Село Крюково Борисовского района Белгородского района подверглось воздушной атаке со стороны Украины. В результате пострадали глава Крюковского сельского поселения Владимир Колесник и еще двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Попутным транспортом пострадавших доставили в Борисовскую центральную райбольницу. У главы поселения диагностировали осколочное ранение спины, у еще двух пострадавших — минно-взрывные, закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения ног. Для дальнейшего лечения пациентов переведут в горбольницу №2 в Белгороде.

В селе в пяти частных домовладениях выбиты окна жилых домов и осколками посечены надворные постройки, заборы. Также повреждены два легковых автомобиля и один грузовой.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова