В Адыгее завершен четвертый день поисков школьника, упавшего в реку Белая

В Адыгее завершился четвертый день поисков школьника, упавшего в реку Белая. Спасатели обследовали 123 км береговой линии и акватории водоема, однако, несмотря на все усилия, ребенка найти не удалось, сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Адыгее Фото: ГУ МЧС России по Адыгее

Поисковую операцию приостановили в 19:00 по мск 23 апреля из-за наступления темноты. Специалисты работали вдоль берега реки и в акватории.

Трагедия произошла 20 апреля, когда 11-летний мальчик потерял равновесие и упал в реку Белая во время семейного пикника. Отец ребенка пытался вытащить сына из воды, но сильное течение и опасные воронки горной реки помешали ему.

По данным спасателей, поисковые работы будут возобновлены утром 24 апреля.

Анна Гречко