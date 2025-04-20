В Адыгее ребенка из Краснодарского края смыло течением реки Белая
Одиннадцатилетнего мальчика, прибывшего с родителями в Адыгею из Краснодарского края, унесло течением реки Белая. Следователями СУ СК России по республике организована проверка по факту происшествия.
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
Предварительно установлено, что 20 апреля вблизи поселка Никель Майкопского района мальчик, находясь на берегу, поскользнулся и упал в воду. Отец пытался спасти сына, но его усилия оказались безуспешными.
На месте происшествия следователи и криминалисты произвели осмотр и опросили очевидцев. Ход расследования контролирует лично руководитель следственного управления СКР по республике Василий Ларин.
К поисковой операции привлечены сотрудники Адыгейского поисково-спасательного отряда и работники регионального управления МЧС. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Адыгее, поиски временно прекращены из-за наступления темноты и возобновятся утром.