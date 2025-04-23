В зоне СВО погиб пермский поэт Георгий Звездин

В ходе специальной военной операции погиб Георгий Звездин — поэт, музыкант и морской пехотинец из Перми. О его гибели сообщила сестра Юлия Звездина в социальных сетях.

Георгий родился в 1978 году в Перми, учился в военно-морском училище, работал на промышленных предприятиях города. С юности писал стихи, публиковался в журналах «Воздух» и «Урал-Транзит». Основными темами его стихотворений являются: заклинания, религиозные мотивы, размышления о смерти и образ женского начала.

Церемония прощания с Георгием Звездиным пройдет 25 апреля в 13:00 в храме Благовещения Пресвятой Богородицы (Пермь, ул. Генерала Доватора, 9.