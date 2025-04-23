РБК: «дом-книжку» на Новом Арбате не будут сносить

«Дом-книжка» на Новом Арбате в центре Москвы, где раньше находилась штаб-квартира Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) будет реконструирован в рамках строительства нового кластера. Планируется провести капитальный ремонт высотки, в том числе ее фасадов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сейчас идет подготовка проектной документации. О сроках выполнения работ не сообщается.

Высотка СЭВ была построена в 1970 году. Статуса памятника архитектуры она не имеет. В апреле вице-мэр и глава стройкомплекса столицы Владимир Ефимов заявлял, что власти Москвы планируют построить новое здание на месте «дома-книжки».

Проект предполагает создание социокультурного кластера, общая площадь которого превысит 600 тыс. кв. м. Из них более 450 тыс. кв. м придется на социокультурные, досуговые и деловые объекты, включая конференц-центр, фитнес-клуб и детский досуговый центр. Оставшиеся площади будут отведены под жилье.

В феврале «Ъ» сообщал, что мэрия Москвы привлекает ГК «Киевская площадь» в качестве инвестора реновации «дома-книжки». В 2024 году по итогам обследования «объект был признан ограниченно-работоспособным и не соответствующим требованиям действующих норм в области механической и пожарной безопасности».

Подробнее — в материале «Ъ» «Книжки вспять».