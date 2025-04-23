Министр обороны США: Америка не будет единственным гарантом безопасности Европы

«Времена, когда США были единственным гарантом европейской безопасности, прошли»,— заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая перед курсантами и преподавателями Военного колледжа армии США в Пенсильвании. По словам министра, США хотят, чтобы Европа активизировала собственные усилия по обеспечению своей безопасности. В качестве примеров в правильном направлении он назвал решения ряда стран НАТО увеличить свой оборонный бюджет.

Господин Хегсет не первый раз публично заявляет о неготовности США быть основным или единственным гарантом безопасности Европы. Ту же мысль он высказывал, выступая в феврале на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Выступление министра стало первым его важным публичным выступлением после появления новых обвинений в том, что он использовал мессенджер Signal для передачи конфиденциальной информации, и возобновления слухов о его неминуемой отставке.

Виктор Буй