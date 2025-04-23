Дягилевский фестиваль анонсировал программу

Организаторы Дягилевского фестиваля-2025 объявили программу и дату старта продаж билетов. Сам фестиваль пройдет в Перми в период с 13 по 22 июня. Билеты начнут продаваться 29 апреля в 14:00 (по пермскому времени) на Яндекс.Афише.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Чунтомов Фото: Андрей Чунтомов

Фестиваль откроется музыкально-театральной церемонией «Hndel» 13 и 14 июня в исполнении оркестра и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. В программе — антология музыки Генделя, объединяющая фрагменты опер и ораторий в стиле барочного пастиччо.

15 и 16 июня состоится российская премьера оперы «Самсон и Далила» в постановке Пермского театра оперы и балета. 19 и 20 июня зрители увидят «Трехгрошовую оперу» в режиссуре Нины Воробьевой.

В рамках фестиваля пройдут: «Макбет в чужой земле» (19 июня) от актрисы Софии Хилл; «Король Лир» (18–19 июня) от театра «Грань»; «Стыд»(18 июня) — танцевальный спектакль с Дарьей Павленко; концерт арабской лютни (20 июня) в исполнении Насира Шаммы.

Помимо концертов, будет организован экспериментальный проект «Горизонты Д»: молодые художники, режиссеры и композиторы представят инновационные форматы перфомансов и прогулок по Перми.

Организатор фестиваля — Дягилевский фонд, при поддержке правительства Пермского края и Президентского фонда культурных инициатив.