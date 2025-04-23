В Новороссийске ограничат движение по проспекту Дзержинского

Из-за дорожных работ на проспекте Дзержинского в Новороссийске с 24 по 26 апреля 2025 года ограничат движение для всех видов автомобильного транспорта. Об этом сообщили в управлении по развитию и реконструкции автомобильных дорог Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Проезд автомобилей ограничен на участке от ул. Южная до пр. Дзержинского, 227. Ограничение введено из-за работ по переустройству инженерных коммуникаций в рамках реконструкции автодороги по ул. Мурата Ахеджака/пр. Дзержинского, уточнили в мэрии.

Автомобилистам предложили маршруты объезда участка по ул. Южная — ул. Пионерская — ул. Мурата Ахеджака — пр. Дзержинского — ул. Губернатора Е.Н. Волкова — ул. Котанова.

Алена Воробьева