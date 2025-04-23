Прокуратура объяснила, почему убийца Талькова не избежал наказания по срокам давности

Суд счел невозможным применить сроки давности в деле продюсера Валерия Шляфмана, осужденному за убийство его подопечного Игоря Талькова. Сегодня, 23 апреля, Шляфмана заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.

В прокуратуре Санкт-Петербурга напомнили, что суд решает вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным заключением. «Учитывая, что Шляфман совершил особо тяжкое преступление, а также конкретные обстоятельства данного дела, суд счел невозможным применить к нему сроки давности привлечения к уголовной ответственности»,— пояснили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).

Лидер рок-группы «Спасательный круг» Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года, ему было 34 года. По версии следствия, за кулисами дворца спорта «Юбилейный» случился конфликт между Валерием Шляфманом и охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. Шляфман хотел застрелить охранника, выхватил у него пистолет, но промахнулся, и пуля попала в Талькова. В 1992 году Валерию Шляфману предъявили обвинение в убийстве, он уехал в Израиль.

О развитии дела — в материале «Ъ» «Азиза исполнила в суде».