Полиция возбудила дело в отношении массажиста, сломавшего ногу школьнице в Юкках

Сотрудники правопорядка возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) в отношении 53-летнего массажиста из деревни Юкки, который сломал ногу 8-летней девочке во время сеанса, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент случился днем 25 марта. После массажа школьница почувствовала боль и сообщила об этом родителям. Последние отвели ребенка в больницу, где у него диагностировали перелом нижнего конца бедренной кости.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что актер театра и кино Михаил Боярский во время спектакля упал с трехметровой высоты и сломал ребро. Сейчас исполнитель хита «Зеленоглазое такси» находится в Мариинской больнице.

Андрей Маркелов