Проректор УГНТУ подал жалобу на арест

Проректор по организации приема студентов и профориентационной деятельности, руководитель секретариата приемной комиссии Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Денис Каретников и его заместитель Игорь Мымрин подали жалобу на свой арест. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе Советского райсуда города, неделю назад заключившего обоих под стражу до 14 июня.

Обвиняемым инкриминируют превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц из личной заинтересованности (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и организацию незаконной миграции (п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Дата заседания в Верховном суде Башкирии еще не назначена.

По версии следствия, с июля 2023 года по апрель 2024 года сотрудники вуза из желания получить стимулирующие выплаты за прием иностранных абитуриентов, «обеспечили не менее 19 гражданам Туркменистана успешную сдачу вступительных экзаменов». Для этого они, как полагает следствие, «внесли в автоматизированную систему управления высшим учебным заведением изменений в сторону увеличения количества набранных баллов». Таким образом, иностранцев незаконно зачислили в УГНТУ и они получили учебную визу.

Венера Хисамова