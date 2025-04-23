Челябинский областной суд утвердил приговор директору «Уралдорстроя»

Челябинский областной суд оставил без изменений приговор директору ООО «Уралдорстрой» Нверу Колозяну, обвиняемому в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Подтверждено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. и лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор Нверу Колозяну 30 января. Адвокаты в апелляционной жалобе просили заменить реальное лишение свободы на условное и снизить сумму штрафа. Но областной суд оставил решение первой инстанции без изменений.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», руководителя ООО «Уралдорстрой» задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в декабре 2023 года. Уголовное дело расследовал третий отдел по особо важным делам СУ СКР по региону. Суд установил, что в 2021–2023 годах директор «Уралдорстроя» передавал главному специалисту отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» Ильдару Галямову взятки в виде имущества, в том числе асфальта, услуг имущественного характера и денег в сумме более 8 млн руб. За это сотрудник организации предупреждал подрядчика о возможных проверках, а также обеспечивал беспрепятственную приемку работ ненадлежащего качества, и их ускоренную оплату. Нвер Колозян в ходе следствия полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

В марте Центральный районный суд Челябинска признал экс-сотрудника «Челябинскавтодора» Ильдара Галлямова виновным в получении особо крупной взятки и легализации полученных преступным путем средств (ч. 6 ст. 290, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом более 40,5 млн руб.

Виталина Ярховска