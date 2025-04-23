В Кремле выступили против разглашения планов урегулирования на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что варианты разрешения конфликта на Украине не могут быть обнародованы преждевременно. В противном случае план потеряет свою эффективность, отметил представитель Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Появляется очень много разных вбросов в СМИ. Любые наброски разных вариантов урегулирования не могут быть публичными»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. В связи с этим он призвал аккуратно относиться к подобным сообщениям. Поиск путей урегулирования на Украине должен вестись в режиме тишины, пояснил пресс-секретарь.

Как сообщала The Washington Post, США предлагают вписать в мирный план отказ Украины от вступления в НАТО и признание Крыма территорией Россией. Предложения США по мирному соглашению рассматривались на прошлой неделе на встрече в Париже с чиновниками Украины, Великобритании, Франции и Германии.

В разговоре с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что юридически Украина не признает полуостров российским, поскольку это противоречит конституции страны. Комментируя вопрос о членстве в НАТО, он сказал, что кроме Североатлантического альянса подобное вето наложить никто не может.

Подробнее — в материале «Ъ» «Штаты включили режим форсажа».

Елизавета Шмакова