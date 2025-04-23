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Белгородский ювелирный завод закончил 2024 год с ростом финпоказателей

ООО Белгородский ювелирный завод «Арт-Карат», принадлежащий бывшему депутату Белгородской областной думы Михаилу Несветайло, увеличил выручку до 6,8 млрд руб. по итогам 2024 года. В 2023 году она была на уровне 3 млрд руб. (+124%).Чистая прибыль компании выросла на 65%: с 37 млн до 61 млн руб. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчетности.

Себестоимость продаж также увеличилась: с 2,8 млрд руб. до 6,2 млрд руб. В 2024 году компания вышла из убытка по продажам: в 2023 году показатель составлял –50,2 тыс. руб., он вырос до положительного значения в 353,5 тыс. руб.

У завода при этом увеличилась кредиторская задолженность — на конец 2024 года она составила 2,9 млрд руб., тогда как годом ранее равнялась 1,3 млрд руб. Дебиторская задолженность тоже выросла — с 964,2 млн до 2,5 млрд руб.

ООО «Белгородский ювелирный завод "Арт-карат"» зарегистрировано в Белгороде в 2015 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб., основной вид деятельности — производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и камней. Единственным собственником является московское ООО «Адамас Айпи» (контролируется Михаилом Несветайло). Генеральный директор — Илья Сильченко, который также имеет долю в «Адамас Айпи».

В феврале 2021 года сообщалось о планах Михаила Несветайло выкупить ювелирную сеть «Адамас». Тогда сделка оценивалась в 1 мрлд руб.

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Производство ювелирных изделий на белгородском ювелирном заводе «Арт-Карат»

Производство ювелирных изделий на белгородском ювелирном заводе «Арт-Карат»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Ювелирная мастерская в Воронеже

Ювелирная мастерская в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Восстановление круглой формы кольца на оправке

Восстановление круглой формы кольца на оправке

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Ремонт лопнувшего кольца

Ремонт лопнувшего кольца

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Подготовка к пайке кольца

Подготовка к пайке кольца

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Лазерная пайка по золоту

Лазерная пайка по золоту

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Шлифовальные инструменты в ювелирной мастерской

Шлифовальные инструменты в ювелирной мастерской

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Шлифовка после лазерной пайки по золоту

Шлифовка после лазерной пайки по золоту

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Инструменты для гравировки

Инструменты для гравировки

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Ремонт серебряной цепочки

Ремонт серебряной цепочки

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Лазерная пайка по серебру

Лазерная пайка по серебру

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Шлифовка цепочки

Шлифовка цепочки

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Промывка ювелирного изделия в ультразвуковой ванне после пайки и шлифовки

Промывка ювелирного изделия в ультразвуковой ванне после пайки и шлифовки

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Готовое изделие после пайки, полировки и чистки

Готовое изделие после пайки, полировки и чистки

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Взвешивание ювелирных изделий на заводе «Арт-Карат»

Взвешивание ювелирных изделий на заводе «Арт-Карат»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Белгородский ювелирный завод «Арт-Карат». Процесс производства ювелирных изделий

Белгородский ювелирный завод «Арт-Карат». Процесс производства ювелирных изделий

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Мастер белгородского ювелирного завода «Арт-Карат» за работой

Мастер белгородского ювелирного завода «Арт-Карат» за работой

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Производство ювелирных изделий на заводе «Арт-Карат» в Белгороде

Производство ювелирных изделий на заводе «Арт-Карат» в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Белгородский ювелирный завод «Арт-Карат». Готовые изделия

Белгородский ювелирный завод «Арт-Карат». Готовые изделия

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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Производство ювелирных изделий на белгородском ювелирном заводе «Арт-Карат»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Ювелирная мастерская в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Восстановление круглой формы кольца на оправке

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Ремонт лопнувшего кольца

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Подготовка к пайке кольца

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Лазерная пайка по золоту

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Шлифовальные инструменты в ювелирной мастерской

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Шлифовка после лазерной пайки по золоту

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Инструменты для гравировки

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Ремонт серебряной цепочки

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Лазерная пайка по серебру

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Шлифовка цепочки

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Промывка ювелирного изделия в ультразвуковой ванне после пайки и шлифовки

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Готовое изделие после пайки, полировки и чистки

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Взвешивание ювелирных изделий на заводе «Арт-Карат»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Белгородский ювелирный завод «Арт-Карат». Процесс производства ювелирных изделий

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Мастер белгородского ювелирного завода «Арт-Карат» за работой

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Производство ювелирных изделий на заводе «Арт-Карат» в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Белгородский ювелирный завод «Арт-Карат». Готовые изделия

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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Анна Швечикова

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