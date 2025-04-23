Белгородский ювелирный завод закончил 2024 год с ростом финпоказателей

ООО Белгородский ювелирный завод «Арт-Карат», принадлежащий бывшему депутату Белгородской областной думы Михаилу Несветайло, увеличил выручку до 6,8 млрд руб. по итогам 2024 года. В 2023 году она была на уровне 3 млрд руб. (+124%).Чистая прибыль компании выросла на 65%: с 37 млн до 61 млн руб. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчетности.

Себестоимость продаж также увеличилась: с 2,8 млрд руб. до 6,2 млрд руб. В 2024 году компания вышла из убытка по продажам: в 2023 году показатель составлял –50,2 тыс. руб., он вырос до положительного значения в 353,5 тыс. руб.

У завода при этом увеличилась кредиторская задолженность — на конец 2024 года она составила 2,9 млрд руб., тогда как годом ранее равнялась 1,3 млрд руб. Дебиторская задолженность тоже выросла — с 964,2 млн до 2,5 млрд руб.

ООО «Белгородский ювелирный завод "Арт-карат"» зарегистрировано в Белгороде в 2015 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб., основной вид деятельности — производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и камней. Единственным собственником является московское ООО «Адамас Айпи» (контролируется Михаилом Несветайло). Генеральный директор — Илья Сильченко, который также имеет долю в «Адамас Айпи».

В феврале 2021 года сообщалось о планах Михаила Несветайло выкупить ювелирную сеть «Адамас». Тогда сделка оценивалась в 1 мрлд руб.

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Анна Швечикова