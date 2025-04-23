Автомобиль сбил четырех человек на пешеходном переходе в Тамбовской области

В Мичуринске Тамбовской области водитель Lada Priora наехал на пешеходов. В результате пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, они госпитализированы, сообщили в региональной ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ЧП случилось на Интернациональной улице в районе дома №110. По данным ГИБДД, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, в то время как люди шли по пешеходному переходу. Травмы различной степени тяжести получили мужчина 1963 года рождения, женщины 1946 и 1963 годов рождения, а также девушка 2008 года рождения.

Жизни пострадавших ничего не угрожает, уточнили в ГИБДД. Прокуратура Мичуринска устанавливает обстоятельства ДТП, передает ТАСС.