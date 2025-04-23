Правнучку летчика Чкалова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Таганский суд Москвы рассмотрел административное дело правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой (признана иноагентом). Ее признали виновной в нарушении ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (создание и распространение контента без указания статуса иноагента) и оштрафовали на 45 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Богданова (признана в РФ иноагентом)

Фото: @pepel_klaasa Дарья Богданова (признана в РФ иноагентом)

Фото: @pepel_klaasa

В предыдущий раз суд штрафовал Дарью Богданову за отсутствие маркировки иноагента в феврале.

В апреле 2024 года в отношении Дарьи Богдановой (признана иноагентом) возбудили уголовное дело о призывах к терроризму после ее интервью журналисту Олегу Кашину (признан иноагентом). В мае того же года МВД объявило ее в розыск.

Летом Минюст внес Дарью Богданову в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, она распространяла фейки и выступала против специальной военной операции России на Украине. В октябре правнучка Чкалова (признана иноагентом) была внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.