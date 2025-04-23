МИД Китая отверг обвинения Украины в военной помощи России

Представитель МИД Китая Го Цзякунь прокомментировал утверждение украинских властей о якобы участии граждан КНР в конфликте на Украине на стороне России. Господин Цзякунь назвал эти обвинения беспочвенными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo / Reuters Фото: Florence Lo / Reuters

«Китай решительно выступает против необоснованных обвинений и политических манипуляций»,— сказал представитель МИД на брифинге (цитата по AFP).

Вчера, 22 апреля, посол Китая на Украине Ма Шэнкунь был вызван в украинский МИД в связи с данными о якобы военной помощи России со стороны КНР. 9 апреля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на стороне России в боевых действиях участвуют 155 граждан Китая, чьи имена и паспортные данные известны украинским властям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Китай занимает взвешенную позицию по российско-украинскому конфликту.

18 апреля представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай всегда активно выступал за прекращение огня на Украине. Пекин никогда не поставлял оружие ни одной из сторон российско-украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, подчеркнул Линь Цзянь.

Елизавета Шмакова