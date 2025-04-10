Песков заявил, что Россия не втягивает Китай в конфликт с Украиной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Китай занимает взвешенную позицию по российско-украинскому конфликту. Так он прокомментировал утверждение украинского президента Владимира Зеленского о том, что Россия втягивает граждан КНР в боевые действия на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Это не так. Китай занимает взвешенную позицию, Китай — это наш стратегический партнер, друг, товарищ, и Китай всегда занимал весьма и весьма взвешенную позицию»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

9 апреля Владимир Зеленский заявил, что на стороне России в боевых действиях участвуют 155 граждан Китая, чья имена и паспортные данные известны украинским властям. Представитель МИД КНР Линь Цзянь рекомендовал «сторонам правильно и трезво оценивать роль Китая» и не делать «безответственных заявлений». Пекин подчеркнул, что власти всегда требуют от китайских граждан «избегать участия в вооруженных конфликтах».

Лусине Баласян