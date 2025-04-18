Китай отверг обвинение в поставках оружия России

Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин никогда не поставлял оружие ни одной из сторон российско-украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения. Так он прокомментировал утверждения Украины о том, что Китай отправляет России порох и артиллерию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

«Китай решительно выступает против беспочвенных обвинений и политических манипуляций. Китай всегда активно выступал за прекращение войны, прекращение огня и содействие миру и переговорам»,— сказал Линь Цзянь на брифинге (цитата по RTHK).

О том, что Китай поставляет оружие России, накануне заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он сослался на данные СБУ и украинской разведки. При этом подробностей господин Зеленский не привел.

Лусине Баласян