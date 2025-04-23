В Екатеринбурге концерт блогеров из Likee перенесли на 14 июня

Концерт Likee Party Tour, который должен был состояться в Екатеринбурге 24 апреля в МТС Live Hall, перенесен на 14 июня, сообщили в пресс-службе «Екатеринбург-ЭКСПО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Такое решение было принято после многочисленных обращений зрителей к блогерам и организаторам, связанных с экзаменами, ВПР и поздним информированием о мероприятии», — сказано в сообщении. Все купленные билеты остаются действительными, а жители, которые не имеют возможности сходить на концерт летом, могут вернуть деньги по месту приобретения билетов.

Likee Party Tour — официальное мероприятие социальной сети Likee в России, с мая по июнь оно охватит семь городов. На нем выступят популярные блогеры и исполнители, которые стали известны благодаря этой соцсети. Среди них — Alisatoka, Вова Левченко, Антон и Sofiko Black2White, Карина Кагра, Макар и многие другие.

Ранее после нескольких переносов в Екатеринбурге отменили выступление певицы Доры (Дарьи Шихановой), которое должно было состояться в концерт-холле «Свобода» 14 февраля.

Ирина Пичурина