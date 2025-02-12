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В Екатеринбурге отменили концерт певицы Доры после двух переносов

После нескольких переносов в Екатеринбурге отменили выступление певицы Доры (Дарьи Шихановой), которое должно было состояться в концерт-холле «Свобода» 14 февраля, сообщили в пресс-службе площадки.

Дора (Дарья Шиханова)

Дора (Дарья Шиханова)

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Дора (Дарья Шиханова)

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

«За возвратом средств вы можете обратиться по месту приобретения билетов»,— сказано в сообщении.

Дора исполняет песни в стиле поп-рок. В июне 2022 года она выпустила альбом, который собрал более 8 млн прослушиваний в «VK Музыке» и занял первую строчку в топ-чарте Apple Music среди русскоязычных альбомов. В 2021 году Дора обошла американскую исполнительницу, обладательницу премии «Грэмми» Билли Айлиш по количеству прослушиваний в России на стриминговом сервисе Spotify.

Напомним, изначально концерт в Екатеринбурге должен был пройти 8 марта 2024 года, затем его перенесли на 7 сентября. В прошлом году выступление Доры отменили в Саратове, где местные власти назвали ее «артистом-непатриотом», в том числе за критику специальной военной операции (СВО).

Ирина Пичурина

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