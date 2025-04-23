ФСБ пресекла деятельность экс-сотрудника молдавской Службы безопасности

Экс-сотрудника молдавской Службы информации и безопасности Дмитрия Руснака выдворили из России и запретили въезд в течение 60 лет, сообщила ФСБ. По версии российской спецслужбы, господин Руснак в 2024 году приехал в Россию с заданием по сбору сведений закрытого характера. В частности, он якобы добывал информацию о планах российских властей в отношении Молдавии, а также о сотрудниках силовых и иных госструктур РФ, участвующих во внешнеполитической деятельности на молдавском направлении.

По данным ФСБ, Дмитрий Руснак «предпринял попытку легализоваться в России». В случае попадания в поле зрения органов безопасности он должен был «демонстрировать свою лояльность и готовность к сотрудничеству». Его проверили на полиграфе, и в результате был подтвержден «факт его прибытия в Россию с разведывательно-подрывными целями», утверждает российская спецслужба. При этом ФСБ уточняет, что иностранцем «не был нанесен реальный ущерб безопасности» России.

По версии ФСБ, в 2004 году Дмитрий Руснак прошел подготовку по специализации «разведывательная работа за границей». Утверждается, что в 2020 году на него вышел начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. При содействии господина Руснака он якобы установил контакты с нынешним президентом Молдавии Майей Санду, а взамен обеспечил реализацию коммерческих проектов Дмитрия Руснака на Украине.

14 марта ФСБ сообщила о задержании гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который, по данным спецслужбы, действовал по заданию украинского ГУРа. В тот же день в Крыму еще один гражданин Молдавии был задержан за подготовку теракта, а в Самаре задержали диверсантов, завербованных Украиной в Молдавии.