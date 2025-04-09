Суд признал законной остановку работы пищеблока СУНЦ УрФУ после отравлений

Свердловский областной суд признал законным приостановление деятельности пищеблока специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ), где массово отравились школьники, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

12 марта Роспотребнадзор провел проверку, в ходе которой выяснил, что пищеблок не проводил ежедневную регистрацию показателей температуры в холодильниках, где хранились продукты, инвентарь не маркировался, использовалась посуда со сколами и трещинами, а повреждения и дефекты в отделке помещения мешали ежедневной влажной уборке и дезинфекции. Кроме того, специалисты обнаружили другие нарушения, связанные с содержанием помещения и кухонного инвентаря.

13 марта лицей в одностороннем порядке расторг договор с ООО «Общественное питание», которое занималось организацией обедов, при этом Кировский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность организации на 40 суток. Представитель «Общественного питания» просил облсуд прекратить производство по делу, но постановление Кировского суда оставили без изменений.

Напомним, 12 марта в Екатеринбурге произошло массовое отравление учащихся СУНЦ УрФУ. За медицинской помощью обратились 34 человека, во время проверок у сотрудников пищеблока выявили норовирус. Свердловское УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Общественное питание», а Роспотребнадзор начал готовить коллективный иск к компании — заявления от родителей заболевших детей принимают до 1 июня.

Ирина Пичурина