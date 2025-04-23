Трамп заявил, что не собирается увольнять главу ФРС Пауэлла
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается увольнять председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Ранее президент США назвал господина Пауэлла «неудачником» и потребовал снизить базовую ставку.
Ранее Джером Пауэлл допускал рост инфляции и замедление развития экономики из-за пошлин, введенных Дональдом Трампом. 17 апреля Дональд Трамп раскритиковал работу главы ФРС, назвав его «вечно опаздывающим и неправым», а также пригрозил отставкой.
Полномочия господина Пауэлла в должности председателя ФРС истекают в 2026 году. Газета The Wall Street Journal сообщала, что Дональд Трамп обсуждал досрочное увольнение Джерома Пауэлла с прошлым главой ФРС Кевином Уоршем в течение нескольких месяцев. Тот советовал президенту США не увольнять господина Пауэлла и позволить ему завершить свой срок без вмешательства.