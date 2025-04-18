WSJ: Трамп обсуждал увольнение ФРС Пауэлла несколько месяцев

Газета The Wall Street Journal(WSJ) со ссылкой на источников, знакомых с ситуацией, сообщила, что президент США Дональд Трамп обсуждал увольнение председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в частном порядке в течение нескольких месяцев.

Ранее господин Пауэлл допускал рост инфляции и замедление развития экономики из-за пошлин, введенных Дональдом Трампом. Вчера, 17 апреля, Дональд Трамп раскритиковал работу главы ФРС, назвав его «вечно опаздывающим и неправым», а также пригрозил отставкой.

Как сообщили собеседники WSJ, на встречах в частном президентском клубе во Флориде Мар-а-Лаго президент США обсуждал с бывшим главой ФРС Кевином Уоршем возможность увольнения Джерома Пауэлла до окончания его срока и возможного назначения господина Уорша на его место. Уточняется, что Кевин Уорш советовал не увольнять Джерома Пауэлла и утверждал, что господин Трамп должен позволить председателю ФРС завершить свой срок без вмешательства.

Источники газеты уточнили, что господин Трамп еще не принял окончательного решения о том, стоит ли пытаться отстранить его от должности до окончания его полномочий, которые истекают в 2026 году.