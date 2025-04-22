«Ригла» купила самарскую аптечную сеть «Алия-Фарм»

У аптечной сети «Ригла» появилось несколько новых юрлиц, следует из данных СПАРК. Шесть новых дочерних компаний зарегистрированы в Самаре и ранее входили в структуру местного фармритейлера «Алия-Фарм».

Как сообщили «Фармвестнику» в «Ригле», в рамках сделки с «Алия-Фарм» сеть получила 174 аптеки в восьми регионах. Большая часть этих объектов — 118 — расположена в Самаре. Во флагманской для сети «Алия» Самарской области фармритейлер планирует увеличить долю рынка с текущих 2,8% до 10%, пояснил гендиректор «Риглы» Борис Попов.

По данным аналитической компании DSM Group, оборот «Алия-Фарм» в 2024 году вырос на 14% год к году, до 5,1 млрд руб. Доля рынка у этой сети совсем небольшая — 0,25%. Согласно СПАРК, выручка фармритейлера в прошлом году выросла примерно на 3%, до 995 млн руб., а чистый убыток увеличился в шесть раз, до 19,2 млн руб.

В конце 2024 года «Ригла» приобрела почти половину бизнеса сети «Аптека со склада», тоже работающей в Поволжье (см. «Ъ» от 5 декабря 2024 года). Как отмечает профильное издание Vademecum, в 2024 году компания провела еще несколько крупных M&A-сделок: с ростовской сетью «Норма», с хабаровской объединенной сетью «Новая аптека» & «Аптека Миницен», с ООО «Нижегородская аптечная сеть» (бренды Farmani и «Аптечество»).

Почти половина всех розничных продаж лекарств и медизделий в России к началу 2025 года контролируется топ-10 крупных аптечных сетей, включая «Риглу» и «36,6», сообщала консалтинговая компания AlphaRM. Процесс консолидации в фармритейле начался еще до пандемии, и продолжается до сих пор.

Подробнее — в материале «Ъ» «Продажи лекарств попали в кассу».

Виктория Колганова