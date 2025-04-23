Ученые обнаружили компромисс

Институт геологии и геохронологии докембрия Российской академии наук (ИГГД РАН), оказавшийся на грани выселения из дворца на стрелке Васильевского острова в начале 2025 года, продолжит работать в здании на правах безвозмездного пользования. Договор сроком на пять лет, условия которого еще обсуждаются, в скором времени должны подписать с «управляющим» зданием НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ. В конце 2024 года Курчатовский институт поставил геологов перед выбором: либо съехать, либо заключить договор аренды на рыночных условиях. Оба варианта ученые отклонили и продолжили работать в своих кабинетах. Ситуация разрешилась в марте, после смены разных уровней директоров «Курчатника».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание на набережной Макарова дом 2

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Здание на набережной Макарова дом 2

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ (Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт») согласился предоставить Институту геологии и геохронологии докембрия РАН помещения в здании на набережной Макарова, 2, по договору безвозмездного пользования. ИГГД продолжит работать во дворце, кабинеты которого занимал с момента своего основания в 1950 году.

«Все разрешилось в положительном ключе. Курчатовский институт согласился заключить договор на прежних условиях — на правах безвозмездного пользования с оплатой коммунальных и эксплуатационных расходов»,— рассказал «Ъ-СПб» директор ИГГД Антон Кузнецов.

В Курчатовском институте — ПИЯФ подписание договора не комментируют. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил «Ъ-СПб», что стороны пришли к соглашению.

Конфликт между научными учреждениями начался в конце 2024 года. В феврале 2023-го право оперативного управления зданием на стрелке Васильевского острова перешло от Института химии силикатов (ИХС) им. И. В. Гребенщикова (в феврале того же года учреждение было передано Курчатовскому институту.— «Ъ-СПб») к НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ. До 2023 года ИГГД заключал с ИХС договоры безвозмездного пользования и занимал почти 4 тыс. кв. м, оплачивая только коммунальные услуги и эксплуатационные расходы.

В конце прошлого года руководство Курчатовского института заявило, что причин для продления договора на прежних условиях нет, и предложило ИГГД либо арендовать помещения, либо съехать до 9 января 2025 года.

Как тогда заявлял Антон Кузнецов, перевезти оборудование, рыночная стоимость которого достигает полумиллиарда рублей, на новое место невозможно, а платить — не позволяет бюджет.

ИГГД продолжил работать на Васильевском острове после 9 января. Его директор рассказывал, что Курчатовский институт деятельности научных сотрудников не препятствовал.

Вопрос с заключением договора начали решать в марте, после смены разных уровней директоров Курчатовского института. В конце января премьер-министр Михаил Мишустин назначил на руководящую должность Юлию Дьякову. Кресло директора ПИЯФ с 4 марта занял Василий Ретивов.

По словам Антона Кузнецова, договор, текст которого еще не утвержден, будет подписан не раньше чем летом. «Мы отослали в Курчатовский документы и проект договора. Теперь Институт должен его рассмотреть и внести свои коррективы. Подпишем мы его, думаю, не раньше августа. Но самое главное, что мы остаемся здесь на прежних условиях»,— заключил господин Кузнецов.

Надежда Ярмула