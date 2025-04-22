Горящий склад в Московском районе тушат по повышенном номеру

Складское здание горит по адресу Дизельный проезд, дом 23, корпус 3. Пожару присвоен номер 1БИС, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-СПб» Фото: «Ъ-СПб»

Вызов по происшествию поступил спасателям в 16:38. В складе площадью 750 кв. метров горит часть здания площадью 500 кв. метров.

«В 16:51 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали»,— говорится в сообщении ведомства.

На месте работают 18 специалистов. Для тушения пожара задействовали четыре единицы техники.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Красногвардейском районе тушили пожар в поликлинике на Ржевской улице.

Татьяна Титаева