В Кремле не знакомы с планом Трампа по мирному урегулированию на Украине

План президента США Дональда Трампа по разрешению украинского кризиса не будут делать публичным, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его содержание российская сторона пока не знает. Кроме того, Кремль не склонен загонять мирное урегулирование в жесткие временные рамки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Мы продолжаем нашу работу и с американцами. Работают все наши каналы, те, которые имеются для контактов. Поэтому посмотрим»,— рассказал господин Песков «Известиям».

По данным New York Post (NYP), мирный план Дональда Трампа включает отправку на Украину европейских войск после прекращения огня. Как уточнил собеседник NYP, США будут вовлечены в эту инициативу лишь финансово. Также возможно создание отдельных миротворческих сил для контроля за режимом прекращения огня. В эту комиссию могут войти представители России, Украины и еще одной страны — не члена НАТО.

Завтра, 23 апреля, состоится встреча европейских, американских и украинских чиновников по урегулированию конфликта Москвы и Киева. Местом переговоров выбран Лондон. Со стороны США во встрече поучаствуют госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Подробности — в материале «Ъ» «Штаты включили режим форсажа».