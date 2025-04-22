Совладелец «Ростсельмаша» оценил объем нереализованной сельхозтехники в 60 млрд рублей

Совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин сообщил, что за первые два месяца 2025 года объем продаж сельхозтехники в России сократился более чем на 30%. Падение рынка привело к тому, что товарные остатки десяти крупнейших сельхозмашиностроительных предприятий достигли 60 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Товарные остатки на десяти крупнейших сельхозмашиностроительных предприятиях по состоянию на 12 марта 2025 года, за исключением Петербургского тракторного завода, выросли на 72% по сравнению с прошлым годом. Совокупный объем выпуска сельхозтехники — 237 млрд руб., а на складах лежит 60 млрд руб., что далеко выходит за нормальные параметры»,— сказал Константин Бабкин в интервью «Ъ».

Как добавил господин Бабкин, у «Ростсельмаша» на площадках стоит 40% годового выпуска. Он уточнил, что для снижения последствий кризиса осенью предприятие работало по три дня в неделю. Сейчас «Ростсельмаш» вернулся к пятидневке, но руководству компании пришлось сократить 2 тыс. человек.

Подробнее читайте в интервью «Ъ», которое выйдет позже.