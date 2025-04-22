Четыре бойца ВСУ получили до 16 лет колонии за вторжение в Курскую область

2-й Западный окружной военный суд признал виновными в теракте (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) четырех военнослужащих ВСУ: Артема Мироненко, Владимира Добижи, Олега Патабенко и Сергея Козуба. Мироненко приговорили к 16 годам колонии строгого режима, остальным назначили по 15 лет. Первые три года осужденные проведут в тюрьме, сообщила Генпрокуратура.

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Фигуранты в период с августа по октябрь 2024 года неоднократно пересекали российскую госграницу в составе подразделений ВСУ. Они вторгались в Кореневский, Суджанский и Глушковский районы Курской области. Там на отведенных участках военнослужащие оборудовали огневые позиции. Для воздействия на местные органы власти они минировали дороги, участвовали в боях с ВС РФ, а также запрещали передвигаться мирным жителям и мешали их эвакуации.

Ранее Следственный комитет РФ сообщал о возбуждении уголовного дела против бойца ВСУ, который обстреливал жилые дома в деревне Спальное в Суджанском районе. Ему предъявили обвинения в покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества. Накануне, 21 апреля, суд приговорил к 15 годам строгого режима украинца, сражавшегося против российских военнослужащих в районе села Ветрено.

Никита Черненко