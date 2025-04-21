В Красногвардейском районе тушили пожар в поликлинике на Ржевской улице
Пожар в помещении социального объекта произошел вечером 21 апреля в Красногвардейском районе Петербурга. Информация о возгорании в здании на Ржевской улице, д. 18, поступила на пульт дежурного в 19:35, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»
Прибывшие на место пожарные выяснили, что в подвальном помещении поликлиники происходило горение на площади 1 кв. м. С огнем удалось справиться спустя около 20 минут силами 15 спасателей и трех единиц техники.
Сведения о пострадавших в результате инцидента не поступали, уточнили в МЧС.
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