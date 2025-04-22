Швейцария ввела санкции против восьми российских СМИ

Власти Швейцарии расширили антироссийские санкции, распространив их еще на восемь СМИ. Под ограничения попали интернет-издание «Лента.ру», телеканал «Звезда», газета «Красная звезда», сайт Eurasia Daily, агентство News Front, сайт SouthFront, портал RuBaltic.ru и Фонд стратегической культуры. Об этом сказано на сайте Государственного секретариата по экономическим вопросам страны. Уточняется, что санкции вступят в силу завтра, 23 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Все указанные СМИ уже входят в 16-й пакет санкций Евросоюза (ЕС), который был принят в феврале. Введенные ограничения в ЕС объяснили тем, что перечисленные средства массовой информации «находятся под постоянным контролем российского руководства и систематически участвуют в распространении дезинформации и пропаганды» в Европе. В начале апреля Евросоюз отказал российскому госагентству «РИА Новости» в аккредитации при институтах ЕС на 2025 год. 17-й пакет санкций против России ЕС планирует согласовать в мае.