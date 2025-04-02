Евросоюз отказал «РИА Новости» в аккредитации при институтах ЕС на 2025 год

Комитет по аккредитации журналистов при институтах Евросоюза в Брюсселе отказал российскому информационному агентству «РИА Новости» в продлении аккредитации при институтах ЕС на 2025 год. Об этом в среду сообщило «РИА Новости», заявив, что в комитете по аккредитации сослались на исполнение санкционного режима. Агентство заявило, что опротестовало решение, подав апелляцию в комитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Замораживание финансовых средств и экономических ресурсов не является запретом на журналистскую деятельность, но представляет собой запрет на косвенное предоставление экономических ресурсов включенной в список организации, нанимающей журналистов»,— приводит агентство текст ответа комитета, уточняя, что к таким ресурсам, согласно письму, относится доступ в здания ЕС и к виртуальным инструментам европейских институтов.

В публикации «РИА Новости» говорится, что агентство направило апелляцию в комитет по аккредитации журналистов в ЕС в соответствии с действующей процедурой. В апелляции агентство ссылается на звучавшие ранее из Брюсселя заявления о том, что рестрикции не затрагивают журналистскую деятельность их сотрудников на территории ЕС в соответствии с Хартией об основных правах.

24 февраля Евросоюз принял очередной пакет санкций против России. В 16-м пакете ЕС распространил запрет на трансляцию контента восьми российских СМИ, среди которых EADaily, «Фонд стратегической культуры», «Лента», News Front, RuBaltic, «Южный фронт» и «Красная звезда». Запрет в ЕС объяснили тем, что перечисленные в пакете СМИ «находятся под постоянным контролем российского руководства и систематически участвуют в распространении дезинформации и пропаганды, что представляет собой угрозу общественному порядку и безопасности Евросоюза».

О 16-м пакете санкций ЕС — в материале «Ъ FM» «Санкции сформулировались к годовщине».

Анастасия Домбицкая