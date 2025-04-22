Вэнс призвал Индию закупать американские истребители F-35

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что оборонное сотрудничество страны с Индией необходимо расширять. В частности, он призвал Нью-Дели закупать американские истребители F-35. США при этом готовы помочь Индии освоить запасы газа и критически важных минералов. Также господин Вэнс предложил обсудить снятие некоторых нетарифных барьеров для американского доступа на индийский рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kenny Holston / pool / Reuters Фото: Kenny Holston / pool / Reuters

«Я считаю, что будущее XXI века будет определяться крепостью партнерства США и Индии»,— сказал Джей Ди Вэнс журналистам во время четырехдневного визита в Индию, его слова приводит Reuters. «Но я также считаю, что, если мы не сможем успешно работать вместе, XXI век может стать очень темным временем для всего человечества»,— отметил американский вице-президент (цитата по «РИА Новости»).

«Мы хотим, чтобы ваша страна покупала больше нашего военного оборудования, которое, мы считаем, является лучшим в своем роде. Американские F-35 пятого поколения, например, дадут возможность индийским ВВС защищать небо и ваших людей, как никогда раньше»,— заявил Джей Ди Вэнс.

По итогам переговоров в феврале премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп договорились выйти на торговое соглашение, предполагающее расширение доступа на рынки друг друга и снижение тарифов. На встрече американский президент назвал пошлины Индии на американские товары «крайне несправедливыми» и подчеркнул проблему торгового дисбаланса. Тогда же стороны договорились «проложить путь» для поставок Индии F-35. 21 апреля начался визит Джей Ди Вэнса в Индию. По итогу стороны согласовали базовые принципы будущей торговой сделки.

Подробнее о визите — в материале «Ъ» «Индия за пятьсот миллиардов».

Лусине Баласян