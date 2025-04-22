ТАСС: ВСУ использовали иностранных наемников при обороне Горнальского монастыря

В радиоэфире украинских военных, занимавших Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь в Курской области, зафиксированы переговоры на английском и испанском языках. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Тела наемников пока не обнаружены — вероятно, их уничтожили сами украинцы»,— отметил собеседник агентства.

В силовых структурах также рассказали о том, что перед штурмом российские военнослужащие пытались договориться о сдаче гарнизона. Но по словам источника, украинского офицера, который проводил переговоры, убили свои же.

Сегодня, 22 апреля, ТАСС сообщал, что военнослужащие ВС РФ освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области.

19 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным докладывал, что освобождено 99,5% территорий Курской области. Районы Горналя и Олешни оставались последними, где продолжается зачистка от ВСУ.