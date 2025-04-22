ТАСС: ВС РФ освободили монастырь в Горнале Курской области

Бойцы ВС РФ освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Собеседник издания считает, что ВСУ рассматривали комплекс сооружений в Горнальском монастыре «исключительно как военный объект».

19 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным докладывал, что освобождено 99,5% территорий Курской области. Районы Горналя и Олешни оставались последними, где продолжается зачистка от ВСУ.

Екатерина Отрашкевич