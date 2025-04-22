Кремль проинформирует, если Уиткофф приедет в Россию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, если он состоится. СМИ писали, что американский чиновник может приехать в Москву после переговоров с европейскими и украинскими коллегами в Лондоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

23 апреля в Лондоне пройдут переговоры с участием госсекретаря США Марко Рубио, Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США Кита Келлога с коллегами из Франции, Германии, Великобритании и Украины. Встреча станет продолжением переговоров в Париже, где на прошлой неделе обсуждались основные пункты мирного соглашения по Украине. По данным WSJ, после консультаций в британской столице Стив Уиткофф может отправиться в Россию.

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