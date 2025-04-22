Прощание со скульптором Зурабом Церетели состоится 23 апреля

Прощание со скульптором, художником-монументалистом Зурабом Церетели пройдет завтра, 23 апреля. Планируется провести его в храме Христа Спасителя в Москве, сообщил его внук и вице-президент Российской академии художеств Василий Церетели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я думаю, что это будет храм Христа Спасителя. Но как только все патриарх утвердит»,— пояснил он «РИА Новости».

По желанию самого скульптора его похоронят в Тбилиси в пантеоне рядом с его женой. Похороны пройдут в воскресенье, 26 апреля.

Зураб Церетели умер сегодня, 22 апреля, на 92-м году жизни. О смерти скульптора сообщил его помощник Сергей Шагулашвили. Причиной смерти стала остановка сердца.

Зураб Церетели с 1997 года возглавлял Российскую академию художеств. Работал в области монументального искусства с конца 1960-х годов, создал более трех десятков скульптур и монументально-декоративных произведений. Известен в том числе как автор памятника Петру Первому и мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве. Его скульптуры находятся в нескольких странах, в том числе в Британии, США и Японии.