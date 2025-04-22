Трамп заявил, что США не могут позволить суд над каждым кого хотят депортировать
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не могут позволить проводить суд над каждым, кого хотят депортировать. По его словам, на это уйдет 200 лет. В своем посте в соцсети Truth Social господин Трамп написал о высылке преступников и тех, кто находится в Соединенных Штатах нелегально.
Ранее Washington Post сообщала о планах Дональда Трампа депортировать 1 млн мигрантов за 2025 год. Эта цифра может превзойти предыдущий рекорд в 400 тыс. депортированных за год при президенте Барака Обамы. При этом, согласно приведенной WP аналитике, цель господина Трампа выглядит нереалистично из-за финансирования и уровня кадрового обеспечения. Также перед высылкой из страны большинство мигрантов имеют право на судебное слушание.
С начала второго президентского срока Дональда Трампа администрация перестала публиковать статистику по числу депортированных. Вместе с тем приведены подсчеты Министерства внутренней безопасности, согласно которым с начала года из страны выслали 117 тыс. человек.
О миграционной политике главы Белого дома — в материале «Ъ» «Трамп-разъединитель».