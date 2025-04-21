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Коммерсантъ FM
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Путин подписал закон о переподготовке педагогов только в госорганизациях

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому школьные учителя смогут проходить переподготовку только в муниципальных и государственных организациях. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что документ направлен на повышение качества образования.

В новом законе сказано, что учителя смогут получить дополнительное профессиональное образование в:

  • образовательных организациях, учредителями которых числятся государство, регион или муниципальное образование;
  • организациях, учредителями которых числятся госкорпорации и госкомпании;
  • образовательных организациях «Сириус» и «Сколково»;
  • общероссийских спортивных федерациях.

Вячеслав Володин пояснял, что изменение позволит избежать случаев, когда один учитель «с купленными в интернете документами» преподает несколько предметов, в том числе несмежных. По его словам, услуги переобучения педагогов предоставляют 7 тыс. организаций. Из них 15% не имеют статуса учебного или научного центра.

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