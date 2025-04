Белый дом опроверг сообщения о поиске нового главы Пентагона

Белый дом опроверг публикацию NPR о том, что администрация президента США ищет замену министру обороны Питу Хегсету. Ранее СМИ также писали, что господин Хегсет делился планами ударов США по йеменским хуситам в чате мессенджера Signal, в котором находились в том числе его жена и брат.

«Статья NPR является полнейшим фейком, она основана на одном анонимном источнике, который, очевидно, не имеет представления, о чем говорит. Как сегодня утром сказал президент, он твердо поддерживает министра обороны»,— написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети X.

The New York Times, CNN и Reuters со ссылкой на источники писали, что Пит Хегсет делился планами ударов США по хуситам в чате Signal, в котором были 12 человек. Среди них — его жена, брат, адвокат и два старших советника. Эта же информация оказалась в чате Signal, куда в марте советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц по ошибке добавил главного редактора газеты The Atlantic. Пентагон и Белый дом утечку информации отрицают.