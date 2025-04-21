NPR: Белый дом ищет замену Хегсету на посту главы Пентагона

Администрация президента США Дональда Трампа начала искать нового министра обороны на смену Питу Хегсету, сообщил NPR со ссылкой на неназванного американского чиновника. Белый дом эту информацию отрицает. Накануне несколько американских СМИ сообщили, что господин Хегсет делился информацией об атаке ВВС США на хуситов в чате с женой, братом и адвокатом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Пит Хегсет — бывший политический комментатор Fox News. Дональд Трамп предложил назначить его на пост главы Пентагона, поскольку он станет «смелым и патриотичным сторонником политики ''Мир через силу''».

Источники The New York Times, CNN и Reuters сообщили, что Пит Хегсет делился планами ударов США по хуситам в Йемене в чате мессенджера Signal, в котором были 12 человек. Среди них — его жена, брат, адвокат и два старших советника. По данным СМИ, чат «Defense | Team Huddle» был создан еще до утверждения кандидатуры господина Хегсета в Конгрессе, а после он присылал туда расписание вылетов военных самолетов и другие детали атаки.

Пентагон и Белый дом отрицают утечку секретной информации в Singal. Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен работой главы Пентагона, а сообщения в СМИ назвал «лживыми». Тем временем в Пентагоне расследуют обстоятельства других утечек. Как писала Politico, речь идет в том числе о раскрытии данных о перемещении авианосца США в Красном море и планах военных операций в Панамском канале. На прошлой неделе военное ведомство покинули высокопоставленные чиновники Дэн Колдуэлл (один из ближайших советников главы Пентагона), Дарин Селник, Колин Кэрролл по обвинению в утечке информации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Глава Пентагона вновь попал в Сигналгейт».

Лусине Баласян