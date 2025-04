Трамп поддерживает главу Пентагона, несмотря на сообщения об утечке данных

Президент США Дональд Трамп «решительно поддерживает» главу Пентагона Пита Хегсета. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Так она прокомментировала публикации СМИ, согласно которым глава оборонного ведомства обсуждал детали ударов по Йемену в чате Signal, где была его жена, брат и адвокат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Президент решительно поддерживает министра Хегсета, который проделывает феноменальную работу во главе Пентагона»,— сказала Кэролайн Левитт в эфире FoxNews. «Хотела бы вновь повторить, что секретная информация в чатах не размещалась»,— подчеркнула она.

Источники The New York Times, CNN и Reuters сообщили, что Пит Хегсет делился планами ударов ВВС США по хуситам в Йемене в чате Signal, в котором были 12 человек. Среди них: его жена, брат, адвокат и два старших советника. По данным СМИ, чат был создан еще до утверждения кандидатуры господина Хегсета в Конгрессе, а после он присылал туда расписание вылетов военных самолетов и другие детали атаки. Эта же информация оказалась в чате Signal, куда в марте советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц по ошибке добавил главного редактора газеты The Atlantic.

По данным NYT, на прошлой неделе из Пентагона были уволены трое ближайших советников Пита Хегсета — Дэн Колдуэлл, Дарин Селник и Колин Кэрролл. Источники газеты сообщили, что все трое обвинялись в утечке конфиденциальной информации. Сами они причастность к утечкам отрицают.

Лусине Баласян